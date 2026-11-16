

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های والیبال لیگ مردان آسیای مرکزی (قهرمانی باشگاه‌ها) از ۲۴ آبان به میزبانی شهر بوبانشور هند آغاز شد و به مدت یک هفته پیگیری می‌شود.

این رقابت‌ها با حضور پنج تیم شامل بنگلور تورپیدوز، بمبئی متئورز و تلوگو بلک هاوکس از هند، فولاد سیرجان ایران و ژتیسو قزاقستان پیگیری می‌شود تا قهرمان تنها سهمیه لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۷ را به دست آورد.

تیم فولاد سیرجان ایرانیان دوشنبه ۲۵ آبان در دومین مسابقه خود در این رقابت‌ها به مصاف تورپیدوز بنگلور از هند رفت و سه بر یک مغلوب این تیم شد.

شاگردان بهروز عطایی در ست نخست ۲۵ بر ۱۵ به پیروزی رسیدند، اما در ست‌های دوم تا چهارم به ترتیب با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۷ بر ۲۵ مغلوب حریف شدند تا نخستین شکست خود در این رقابت‌ها را تجربه کنند. قضاوت این دیدار بار‌ها مورد اعتراض بازیکنان و کادر فنی تیم فولاد سیرجان قرار گرفت.

فولادی‌ها روز‌های سه شنبه و چهارشنبه ۲۶ و ۲۷ آبان بازی ندارند و از ساعت ۱۴ روز پنج‌شنبه ۲۸ آبان در سومین مسابقه مرحله مقدماتی خود به مصاف ژتیسو قزاقستان می‌روند.

در پایان مرحله مقدماتی تیم‌های اول تا چهارم جدول به مرحله نیمه‌نهایی صعود می‌کنند که مرحله نیمه نهایی (شنبه ۳۰ آبان) و دیدار‌ها رده‌بندی و فینال نیز روز یکشنبه یکم آذرماه برگزار خواهد شد.

على رمضانى، اشکان حق‌دوست، على حاجى‌پور، ابوالفضل پاشا امیرى، امین خواجه‌خلیلى، اسماعیل مسافر، سینا نیکپور، عرفان جلالی نژاد، محمد ولى‌زاده، امیرحسین توخته، على شفیعى، رضا محمودآبادى، مهران توانا و رسول شهسوارى بازیکنان فولاد سیرجان در این رقابت‌ها هستند.

تیم فولاد سیرجان در نخستین مسابقه خود موفق به شکست سه بر یک تیم تلوگو بلک هاوکس از هند شده بود.