استاندار مرکزی با تأکید بر ضرورت واگذاری نقش بیشتر به مردم در حل مسائل اجتماعی گفت: مدیریت محله‌محور فرصتی برای سازماندهی ظرفیت‌های مردمی و استفاده از توان دستگاه‌های اجرایی در مسیر رفع مشکلات محلات است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جلسه مشترک شورای اجتماعی استان مرکزی و شورای راهبری برنامه اقدام شبکه مدیریت محله‌محور با حضور استاندار مرکزی در شهرستان ساوه برگزار شد.

مهدی زندیه‌وکیلی با اشاره به اهمیت اجرای طرح مدیریت محله‌محور گفت: این طرح به‌ویژه در شرایط محدودیت منابع دولتی می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائل اجتماعی باشد؛ چراکه دولت به‌تنهایی قادر به تأمین همه نیاز‌های جامعه نیست و باید زمینه حضور و مشارکت مردم در حل مشکلات را فراهم کند.

وی انتخاب ساوه به‌عنوان پایلوت استانی و استان مرکزی به‌عنوان پایلوت کشوری این طرح را حاصل اقدامات انجام‌شده و تلاش مدیران و کارشناسان دانست و افزود: این موفقیت، مسئولیت استان را برای اجرای دقیق و اثربخش طرح بیشتر کرده است.

استاندار مرکزی با تأکید بر اینکه شناسایی محلات، تعیین محدوده‌ها و تشکیل شورا‌ها پایان کار نیست، گفت: اکنون باید ساختار مدیریت محله‌محور به مرحله اجرا برسد و شورا‌های پیشرفت محلات با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم، برای حل مسائل وارد میدان شوند.

زندیه‌وکیلی یکی از زمینه‌های فعالیت این شورا‌ها را کمک به بهبود معیشت مردم عنوان کرد و افزود: می‌توان با همکاری تولیدکنندگان، اتحادیه‌ها و توزیع‌کنندگان عمده، زمینه عرضه کالا‌های اساسی با قیمت مناسب در محلات را فراهم کرد.

وی همچنین مسجد را اولویت نخست و مدرسه محله را اولویت بعدی برای استقرار شورا‌های پیشرفت محلات دانست و گفت: پایگاه‌های بسیج، خانه‌های بهداشت و دیگر فضا‌های عمومی نیز می‌توانند متناسب با نوع فعالیت در اختیار این طرح قرار گیرند.

استاندار مرکزی با اشاره به قابلیت سامانه مدیریت محله‌محور برای ارزیابی و مقایسه عملکرد محلات افزود: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده می‌توان شورا‌های فعال را تشویق و در صورت نیاز، برای اصلاح ترکیب شورا‌های کم‌تحرک اقدام کرد.

زندیه‌وکیلی در پایان بر ضرورت تسریع در تکمیل اطلاعات سامانه مدیریت محله‌محور در همه شهرستان‌های استان تأکید کرد.