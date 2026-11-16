در نشست شورای اجتماعی استان مرکزی در شهرستان ساوه مطرح شد
محلهها به میدان حل مشکلات مردم میآیند؛ تأکید استاندار مرکزی بر تقویت مدیریت محلهمحور
استاندار مرکزی با تأکید بر ضرورت واگذاری نقش بیشتر به مردم در حل مسائل اجتماعی گفت: مدیریت محلهمحور فرصتی برای سازماندهی ظرفیتهای مردمی و استفاده از توان دستگاههای اجرایی در مسیر رفع مشکلات محلات است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
جلسه مشترک شورای اجتماعی استان مرکزی و شورای راهبری برنامه اقدام شبکه مدیریت محلهمحور با حضور استاندار مرکزی در شهرستان ساوه برگزار شد.
مهدی زندیهوکیلی با اشاره به اهمیت اجرای طرح مدیریت محلهمحور گفت: این طرح بهویژه در شرایط محدودیت منابع دولتی میتواند راهگشای بسیاری از مسائل اجتماعی باشد؛ چراکه دولت بهتنهایی قادر به تأمین همه نیازهای جامعه نیست و باید زمینه حضور و مشارکت مردم در حل مشکلات را فراهم کند.
وی انتخاب ساوه بهعنوان پایلوت استانی و استان مرکزی بهعنوان پایلوت کشوری این طرح را حاصل اقدامات انجامشده و تلاش مدیران و کارشناسان دانست و افزود: این موفقیت، مسئولیت استان را برای اجرای دقیق و اثربخش طرح بیشتر کرده است.
استاندار مرکزی با تأکید بر اینکه شناسایی محلات، تعیین محدودهها و تشکیل شوراها پایان کار نیست، گفت: اکنون باید ساختار مدیریت محلهمحور به مرحله اجرا برسد و شوراهای پیشرفت محلات با استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی و مشارکت مردم، برای حل مسائل وارد میدان شوند.
زندیهوکیلی یکی از زمینههای فعالیت این شوراها را کمک به بهبود معیشت مردم عنوان کرد و افزود: میتوان با همکاری تولیدکنندگان، اتحادیهها و توزیعکنندگان عمده، زمینه عرضه کالاهای اساسی با قیمت مناسب در محلات را فراهم کرد.
وی همچنین مسجد را اولویت نخست و مدرسه محله را اولویت بعدی برای استقرار شوراهای پیشرفت محلات دانست و گفت: پایگاههای بسیج، خانههای بهداشت و دیگر فضاهای عمومی نیز میتوانند متناسب با نوع فعالیت در اختیار این طرح قرار گیرند.
استاندار مرکزی با اشاره به قابلیت سامانه مدیریت محلهمحور برای ارزیابی و مقایسه عملکرد محلات افزود: بر اساس اطلاعات ثبتشده میتوان شوراهای فعال را تشویق و در صورت نیاز، برای اصلاح ترکیب شوراهای کمتحرک اقدام کرد.
زندیهوکیلی در پایان بر ضرورت تسریع در تکمیل اطلاعات سامانه مدیریت محلهمحور در همه شهرستانهای استان تأکید کرد.