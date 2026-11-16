مشکلات آسفالت راه‌های روستایی، کیفیت و سهمیه آرد و وضعیت رینگ ۴۵ متری، از جمله موضوعات مطرح‌شده در بسته «بدون تعارف» است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، بسته تلویزیونی «بدون تعارف» به تهیه‌کنندگی حسین قبادی، دوشنبه‌شب‌ها با پرداختن به مشکلات و مطالبات مردمی از شبکه مازندران پخش می‌شود.

در این بسته، روستاییان از وضعیت نامناسب راه‌ها و آسفالت مسیر‌های دسترسی گلایه دارند؛ مشکلی که به گفته آنان، انجام امور روزمره و تردد در مسیر‌های روستایی را دشوار کرده است.

سهمیه آرد و کیفیت نان نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این برنامه است. شماری از مردم و نانوایان با اشاره به کاهش سهمیه آرد و کیفیت نامناسب نان، خواستار رسیدگی مسئولان و تسهیل روند تأمین آرد شدند.

در بخش دیگری از این بسته، مشکلات مرتبط با رینگ ۴۵ متری و ضرورت نصب علائم هشداردهنده و اطلاع‌رسانی مناسب به رانندگان در مسیر‌های منتهی به آن مطرح می‌شود.

«بدون تعارف» تلاش دارد با بازتاب مستقیم مسائل و گلایه‌های شهروندان، زمینه پیگیری مطالبات مردمی از مسئولان را فراهم کند.