رویداد استانی صدرا با هدف توسعه تعامل و همکاری میان دانشگاه و صنعت ، معرفی فرصت های شغلی و مهارت آموزی و حل مسائل صنایع با کمک دانشگاه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ پنجمین رویداد استانی صدرا با عنوان صنعت ، دانشگاه و راه اشتغال در دانشگاه آزاد اسلامی گنبدکاووس افتتاح شد.

حجت الاسلام سید علی طاهری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گلستان به طرح تحولی دانشگاه در رویکرد جدید در آغاز دوره ۵ ساله دوم اشاره کرد و گفت: راز موفقیت دانشجویان کسب مهارت همراه با تحصیل است و این مقدمه توسعه همکاری های دانشگاه با صنعت است .

وی افزود: در این دوره ۸ بسته سیاست تحولی برای آینده دانشگاه ترسیم شده که حل مسائل جامعه و صنعت محور اصلی فعالیت دانشگاه ها است که با تحقیق و پژوهش محقق خواهد شد.

در ادامه این مراسم دکتر حسینعلی سمیعی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گنبدکاووس گفت: در پنجمین رویداد صدرا ۲۰ شرکت صنعتی استان با هدف توسعه تعامل و همکاری میان دانشگاه و صنعت و معرفی فرصت های شغلی و مهارت آموزی دانشجویان حضور دارند.

در این مراسم از موسسان دانشگاه آزاد اسلامی گنبدکاووس با اهدا لوح تقدیر تجلیل شد.

پنجمین رویداد استانی صدرا تا ۲۸ آبان ماه در دانشگاه آزاد اسلامی گنبدکاووس فعالیت می کند.