رئیس هیئت بوکس گیلان گفت : این رقابت ورزشی با برتری تیم‌های رشت، لاهیجان و لنگرود به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، بابک بردبار گفت : مسابقات انتخابی بوکس گیلان با حضور ۷۰ بوکسور از سراسر گیلان در ۱۰ وزن از ۱۷ شهرستان طی دو روز در سالن ۲۲بهمن کوچصفهان برگزار شد.

وی افزود : نفرات برتر این رقابت‌ها در مسابقات کشوری آذرماه امسال در اردبیل حضور خواهند یافت.

رئیس هیئت بوکس گیلان گفت : در رقابت‌های تیمی تیم‌های رشت، لاهیجان و لنگرود عنوان‌های اول تا سوم را کسب کردند.