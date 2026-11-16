وقتی پایتخت نظام سعودی زیر ضربات موشک‌ها و پهپاد‌ها به لرزه درمی‌آید، توهم مشروعیت آن فرو می‌ریزد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از صنعا؛ آن‌طور که اتاق‌های رسانه‌ای ائتلاف سعودی تبلیغ می‌کنند، این یک عقب‌نشینی تاکتیکی نبود بلکه فرار‌جمعی، وحشت‌زده و خفت‌بار نیرو‌های وابسته به عربستان در پی حملات نیرو‌های مسلح یمن بود.

این فروپاشی باعث شد نیرو‌های یمنی کنترل کامل منطقه‌ای وسیع و مهم را به دست بگیرند؛ منطقه‌ای با وسعت صد‌ها کیلومتر مربع که شامل اراضی حساس کوهستانی و ساحلی است. این محدوده، رشته‌ارتفاعات راهبردی «کهبوب»، مناطق «رأس‌العاره» و اطراف شهرستان «المضاربه» را دربر می‌گیرد و تا مرز‌های دروازهٔ جنوب‌غربی منتهی به لحج و اطراف باب‌المندب امتداد دارد.

این پهنهٔ جغرافیایی وسیع اکنون از کنترل نظامیان سعودی خارج شده است. نیرو‌های مسلح یمن با تسلط بر آن، کمربندی آتشین ایجاد کرده‌اند تا خطوط تدارکاتی ساحلی را تحت کنترل خود بگیرند.

عبدالسلام السیانی از اعضای نیرو‌های مسلح یمن می‌گوید دربارهٔ پیروزی‌های بزرگی که خداوند نصیب نیرو‌های مسلح ما در ساحل غربی و منطقهٔ کهبوب و اطراف آن کرده است، باید گفت این پیروزی‌ها، دشمن سعودی را درهم شکست. دشمن با ادعای عقب‌نشینی تاکتیکی و تغییر موضع نظامی عقب‌نشینی کرد، اما این ادعا درست نیست؛ آنچه رخ داد، شکستی سنگین بود. دشمن از منطقه‌ای به وسعت دست‌کم صد کیلومتر عقب نشست. این دستاورد بزرگی است و پس از بیرون راندن این دشمن متجاوز، منطقهٔ باب‌المندب امن‌تر و باثبات‌تر شده است.

حملات فقط به زمین محدود نماند، بلکه آسمان کشور را نیز دربر گرفت. نیرو‌های مسلح موفق شدند یک فروند پهپاد شناسایی متعلق به دشمن سعودی را در آسمان استان جوف سرنگون کنند. این پنجمین پهپادی است که از آغاز تشدید تنش‌ها سرنگون شده؛ پیامی روشن مبنی بر اینکه آسمان یمن دیگر فضایی بی‌دفاع و در دسترس هواپیما‌های متجاوز نیست.

از سوی دیگر عمق خاک ریاض، پایتخت دشمن سعودی، نیز هدف قرار گرفت. یگان موشکی یمن فرودگاه بین‌المللی ملک خالد و مرکز مالی سعودی را با دو موشک بالستیک دقیق هدف قرار دادند.

عملیات به همین‌جا ختم نشد؛ دو ایستگاه پمپاژ نفت در ریاض نیز هدف قرار گرفت.

در جبهه پشتیبانی داخلی نیز مواضع مزدوران سعودی استان لحج، زیر ضربات موشکی و حملات متمرکز فروپاشید. در پی این شکست سنگین میدانی، جنگنده‌های دشمن حملات هوایی بی‌هدفی را علیه یمن انجام دادند.

در میان عقب‌نشینی‌هایی که «تاکتیکی» نامیده می‌شوند، مزدورانی که زیر ضربات موشکی پراکنده می‌شوند، هواپیما‌هایی که ساقط می‌شوند و حملاتی که بی‌نتیجه می‌ماند، این یمنی‌ها هستند که به یاری خداوند، تصمیم‌گیرندهٔ میدان باقی می‌مانند.