مشارکت زنان در اهدای خون در اراک از آبان امسال به بیش از ۸ درصد رسیده و دو برابر میانگین کشوری شده است؛ سازمان انتقال خون استان مرکزی نیز با ایجاد واحد ویژه بانوان و نخستین اتاق مادر و کودک در پایگاه‌های انتقال خون کشور، زمینه حضور بیشتر بانوان را فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل انتقال خون استان مرکزی با اشاره به افزایش مشارکت زنان در اهدای خون گفت: از آبان امسال، سهم بانوان در اهدای خون در اراک به بیش از ۸ درصد رسیده که دو برابر میانگین کشوری است.

دکتر ریتا ظهیری افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۳۳ هزار نفر به مراکز انتقال خون استان مراجعه کردند که ۲۸ هزار نفر واجد شرایط اهدای خون بودند و هزار و ۹۰۰ نفر از اهداکنندگان را زنان تشکیل دادند.

او با بیان اینکه از خون‌های اهدایی تاکنون ۸۴ هزار فرآورده خونی تهیه و به مراکز درمانی استان و کشور ارسال شده است، گفت: بیش از ۶۹۰ هزار بیمار زن، مرد و کودک از این فرآورده‌ها بهره‌مند شده‌اند.

ظهیری با اشاره به اینکه هر واحد خون می‌تواند جان سه نفر را نجات دهد، از ایجاد واحد ویژه بانوان و راه‌اندازی نخستین اتاق مادر و کودک در پایگاه‌های انتقال خون کشور در اراک خبر داد و افزود: طرح خاتون با هدف ارتقای سلامت و افزایش مشارکت بانوان در اهدای خون در اراک و چند شهر دیگر کشور اجرا می‌شود.

رئیس پایگاه انتقال خون شهرستان اراک نیز گفت: نگرانی از کم‌خونی یکی از دلایل مراجعه نکردن برخی بانوان برای اهدای خون است؛ در حالی که همه زنان دچار کم‌خونی نیستند و بسیاری از آنان با برخورداری از شرایط لازم می‌توانند خون اهدا کنند.

دکتر علی جلالوندی افزود: تنها ۲۵ درصد زنان دچار کم‌خونی هستند و بانوان سالم و واجد شرایط می‌توانند با مشارکت در اهدای خون، در نجات جان بیماران سهیم شوند.

نکته تحریریه: آمار ۸۴ هزار فرآورده خونی و بهره‌مندی بیش از ۶۹۰ هزار بیمار، بهتر است از نظر بازه زمانی و نحوه محاسبه با مسئولان انتقال خون تطبیق داده شود. همچنین عنوان دقیق سمت دکتر ریتا ظهیری در متن اولیه مشخص نشده بود؛ پیش از انتشار، عنوان سازمانی ایشان بررسی شود.