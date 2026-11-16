وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ابعاد مختلف شخصیت رهبر شهید انقلاب گفت: در کنار اسلامیت و انقلابی‌گری، ایران‌دوستی و اهتمام به زبان و ادبیات فارسی از وجوه برجسته شخصیت ایشان بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سیدعباس صالحی در مراسم رونمایی از کتاب" از دفتر شعر امین"افزود: تسلط بر علوم اسلامی و همراهی با نهضت امام خمینی (ره) از سال ۱۳۴۲، دو وجه آشکار شخصیت رهبر شهید بود که گاهی بر وجه سوم شخصیت ایشان، یعنی ایران‌دوستی عمیق، سایه می‌انداخت.

وی با تأکید بر جایگاه زبان فارسی در هویت ایرانی گفت: زبان و ادبیات فارسی کانون مرکزی هویت ایرانی است و رهبر شهید علاوه بر تعلق شخصی به این زبان، اهتمام ویژه‌ای به پاسداشت و تقویت آن در عرصه حکمرانی داشتند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با اشاره به تسلط رهبر شهید بر نظم و نثر فارسی افزود: ایشان در هر دو حوزه شعر و نثر فارسی تسلط و تبحر داشتند و در این زمینه میان توانایی ایشان در شعر و نثر، برتری مشخصی وجود نداشت.

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