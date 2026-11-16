به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل امور مالیاتی استان فارس از تأمین مالی کامل ۱۰۲ طرح از مجموع ۱۸۱ طرح منتخب استان با مشارکت مؤدیان در طرح «نشان‌دار کردن مالیات» خبر داد. وی تأکید کرد که با توجه به فرصت محدود تا پایان آبان ماه، مؤدیان می‌توانند با انتخاب طرح‌های باقی‌مانده، در توسعه زیرساخت‌های استان نقش داشته باشند.

حمیدرضا منتظر با اشاره به استقبال مؤدیان از طرح نشان‌دار کردن مالیات، گفت: این طرح با هدف فراهم کردن امکان انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات برای مؤدیان اجرا شده است که تاکنون منجر به تأمین مالی کامل ۱۰۲ طرح در استان فارس شده است.

وی افزود: برای اجرای ۱۸۱ طرح منتخب استان در قالب این طرح، در مجموع ۱۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

منتظری با بیان اینکه مشارکت مؤدیان به تکمیل طرح‌های مورد نیاز مردم منجر می‌شود، ادامه داد: با توجه به فرصت باقی‌مانده تا پایان آبان ماه جاری، ۷۹ طرح همچنان نیازمند تأمین اعتبار است و مؤدیان می‌توانند همزمان با پذیرش مالیات مقطوع تبصره ماده ۱۰۰، با انتخاب این طرح‌ها، در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های اولویت‌دار استان مشارکت کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان فارس با نام بردن از برخی طرح‌های مهم باقی‌مانده، از جمله تکمیل محور هورمود-سه راهی بستک لارستان، تکمیل قطعه ۳ محور کوار-فیروزآباد، بهره‌برداری از ۶ کیلومتر خط انتقال آب در جنوب شیراز، تکمیل تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در سپیدان، فسا و داراب و همچنین ساخت یا تکمیل مدارس در شهر‌ها و روستا‌های استان یاد کرد.