به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، این رویداد میزبان ۸۰ تیم ملی از ۴۲ کشور و پنج قاره جهان است و حدود ۴۰۰ ورزشکار به نمایندگی از ۴۲ کشور شرکت‌کننده در هانگژو گرد هم می‌آیند تا طی سه روز در چهار رده مختلف در سالن ورزشی مرکز ورزشی (Sports Centre Gymnasium) شهر هانگژو، چین با یکدیگر رقابت کنند.

کشور‌های قدرتمندی همچون الجزایر، ایتالیا، ژاپن و کشور میزبان، چین، با چهار تیم کامل در این رقابت‌ها حضور دارند.

مراحل مقدماتی و یک‌چهارم نهایی کاتای تیمی زنان و کومیته تیمی مردان روز جمعه، برگزار می‌شوند و تیم ملی کاراته کشورمان عصر امروز دوشنبه ۲۵ آبان ماه عازم کشور چین محل برگزاری این مسابقات شدند.

نگار حسینی از مربیان بادانش استان کردستان است که تیم ملی کاراته ایران را در این مسابقات همراهی خواهد کرد.



