به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، با اشاره به خطرات آلودگی هوا برای سلامت شهروندان گفت: آلودگی هوا یکی از مهم‌ترین عوامل خطر محیطی برای سلامت انسان است، ذرات معلق ریز موجود در هوای آلوده می‌توانند به بخش‌های عمقی ریه نفوذ کرده و پیامد‌های منفی برای عملکرد دستگاه تنفسی، قلب و عروق و حتی مغز داشته باشند.

پژمان عقدک باتأکید بر ضرورت کاهش تماس باهوای آلوده در روز‌های ناسالم افزود: همه شهروندان باید درروز‌هایی که میزان آلودگی هوا افزایش پیدا می‌کند، تا حد امکان از خروج غیرضروری از منزل و تردد در سطح شهر خودداری کنند و در محیط خانه نیز بهتر است در‌ها و پنجره‌ها بسته نگه داشته شود.

وی با اشاره به اینکه کودکان و سالمندان و زنان باردار از گروه‌های حساس در برابر آلودگی هوا هستند، ادامه داد: در روز‌های آلوده باید حضور کودکان، سالمندان و زنان باردار در فضای باز محدود شود، همچنین مصرف دارو‌های تجویزشده سالمندان طبق دستور پزشک ضروری است.

عقدک در خصوص اهمیت تغذیه و مصرف مایعات در روز‌های آلوده گفت: مصرف آب و مایعات کافی برای جلوگیری از کم‌آبی بدن اهمیت دارد و می‌تواند به حفظ رطوبت دهان و مجاری تنفسی و سلامت عمومی کمک کند.

وی به مصرف متعادل میوه‌ها و سبزیجات تازه توصیه کرد و افزود: این مواد غذایی حاوی ویتامین‌ها و ترکیباتی هستند که به حفظ سلامت بدن و مقابله با آسیب‌های ناشی از عوامل محیطی کمک می‌کنند؛ با این حال، هیچ ماده غذایی نمی‌تواند جایگزین کاهش تماس با هوای آلوده شود.

عقدک با تأکید بر ضرورت استفاده صحیح از ماسک در شرایط آلودگی هوا ادامه داد: ماسک‌های معمولی، دستمال و ماسک‌های پارچه‌ای محافظت کافی در برابر ذرات بسیار ریز موجود درهوای آلوده ایجاد نمی‌کنند و افراد می‌توانند با استفاده صحیح ازماسک‌های فیلتر‌دار مانند N۹۵ یا P۲، ورود ذرات آلوده به دستگاه تنفسی خود را کاهش دهند.

وی افزود: در روز‌های آلوده بروز تنگی نفس، سرفه شدید یا مداوم، خس‌خس سینه، درد یا فشار قفسه سینه، تپش قلب غیرعادی، سرگیجه شدید یا تشدید بیماری‌های زمینه‌ای نباید نادیده گرفته شود و افراد باید برای ارزیابی پزشکی اقدام کرده و افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن نیز در صورت تشدید علائم بیماری خود باید به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه کنند.

بر اساس آمار‌های اعلام‌شده، سالانه حدود ۵۰ هزار نفر در کشور به دلیل مشکلات ناشی از آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند.