به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران گفت: سامانه رصد آنلاین سرعت‌های بحرانی از دوشنبه ۲۵ آبان در جاده‌های مازندران راه‌اندازی شد و برخورد با رانندگان پرخطر به‌صورت شبانه‌روزی در دستور کار پلیس راه قرار گرفت.

سرهنگ هادی عبادی افزود: این سامانه جدید پلیس راهور فراجا با رصد آنلاین سرعت خودروها، موارد دارای سرعت بحرانی را به کاربران پلیس اطلاع می‌دهد تا اقدامات عملیاتی و قانونی برای برخورد با رانندگان متخلف انجام شود.

وی گفت: اجرای این طرح با هدف پیشگیری از تصادفات، کاهش تلفات جاده‌ای و افزایش ایمنی تردد در محور‌های استان انجام شده است.

رئیس پلیس راه مازندران تأکید کرد: برخورد با رانندگان دارای سرعت بحرانی به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی ادامه خواهد داشت و در برابر رانندگی پرخطر و به خطر انداختن جان مردم، اغماضی صورت نمی‌گیرد.