به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، دوشنبه‌ها بعد از هیاهوی مدرسه، قرار بندگی آغاز می‌شود؛ دانش‌آموزانی که صف‌های نماز جماعت را بهانه همدلی و معنویت می‌دانند.

نماز جماعت هر روز در مدارس اقامه می‌شود، اما دوشنبه‌های نماز جماعت، فرصتی‌ست برای آرام گرفتن دل‌ها و پرورش ایمان و معنویت.

در صف‌های نماز جماعت، دانش آموزان شانه به شانه یکدیگر می‌ایستند و در کنار آموختن علم و دانش، درس ایمان و اخلاق و مسئولیت‌پذیری را مشق می‌کنند.