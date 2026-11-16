





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرخ‌الدین یلدی، مدیر شبکه بهداشت و درمان اندیمشک در آیین بهره برداری از درمانگاه چشم پزشکی معلم فرهیخته زنده یاد بانو «زهرا نظری» با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های درمانی و ارتقای سطح دسترسی شهروندان به خدمات تخصصی پزشکی گفت: راه‌اندازی این درمانگاه گامی موثر در مسیر تقویت خدمات سلامت در شهرستان خواهد بود.

وی افزود: این مرکز درمانی به نام و یاد معلم فرهیخته زنده‌یاد زهرا نظری و به پاس اقدام ارزشمند خیرخواهانه و مشارکت خانواده نیکوکار این مرحومه تکمیل و بهره برداری شد.

یلدی مشارکت خیران در توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی این شهرستان را بسیار موثر و ارزشمند دانست و ادامه داد: کمک به بهبود ارایه خدمات درمانی به شهروندان اقدامی ماندگار و جلوه‌ای ارزشمند از فرهنگ نوع‌دوستی و مسوولیت اجتماعی است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان اندیمشک با اشاره به تاریخچه عملیات احداث این درمانگاه تخصصی گفت: عملیات اجرایی درمانگاه تخصصی چشم پزشکی اندیمشک سال ۱۳۹۷ آغاز و ساختمان آن در سال ۱۴۰۳ تکمیل شد.

وی ادامه داد: ساختمان کلینیک چشم پزشکی در حالی که فاقد تجهیزات بود و مجوزهای لازم بهره برداری آن از وزارت بهداشت اخذ نشده بود، طی آیینی سال ۱۴۰۳ افتتاح شد.

یلدی بیان کرد: پس از پیگیری‌هایی فراوان نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی و دانشگاه علوم پزشکی اهواز و انجام بازدید هیات کارشناسی وزارت بهداشت، خرداد امسال مجوزهای لازم برای بهره برداری عملیاتی از این درمانگاه اخذ و با کمک خانواده مرحوم نظری، تکمیل و تجهیز شد.

این درمانگاه با ارائه طیف متنوعی از خدمات چشم پزشکی به عنوان یکی از مراکز وابسته به بیمارستان امام علی(ع) اندیمشک فعالیت می‌کند.

این درمانگاه تخصصی در زمینی به مساحت یک هزار مترمربع و زیر بنای ۸۰۰ مترمربع در شهرستان اندیمشک ساخته شده است.

این درمانگاه دارای بخش‌های مختلفی از جمله سالن اپتومتری، اکوگرافی، تعیین لنز، سونوگرافی، پذیرش، ایزوله، ایستگاه پرستاری، اتاق عمل سرپایی، اتاق احیا، اتاق دوش چشم، تزریقات و پانسمان است.

علاوه بر خانواده مرحوم نظری برای بهره برداری از این زیرساخت مهم درمانی، وزات نفت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و مجمع خیرین سلامت کشور نیز مشارکت داشتند.