به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دانشگاه شیراز فراخوان دومین دوره جایزه «بانوی علم ایران» را با هدف شناسایی و تقدیر از بانوان پژوهشگر برجسته کشور منتشر کرد. این جایزه که با هدف پاسداشت نقش زنان در توسعه علمی و فرهنگی برگزار می‌شود، در آذرماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

دکتر بهرام همتی‌نژاد، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز، با اعلام این خبر توضیح داد: جایزه بانوی علم ایران که با نام پروفسور افسانه صفوی (استاد پیشکسوت شیمی دانشگاه شیراز) شناخته می‌شود، با هدف تکریم جایگاه زنان در توسعه علمی و معرفی الگو‌های موفق پژوهشگر طراحی شده است.

وی با بیان اینکه این جایزه به‌صورت سالانه به یک بانوان پژوهشگر برجسته اعطا می‌شود، افزود: نامزد‌ها در چهار حوزه علوم پایه، علوم انسانی، علوم زیستی و مهندسی می‌توانند برای دریافت این جایزه اقدام کنند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز با تشریح شرایط متقاضیان گفت: نامزد‌ها باید از بانوان پژوهشگر ایرانی در قید حیات، دارای حداقل ۱۰ سال سابقه فعالیت علمی و پژوهشی فاخر و برخوردار از حسن شهرت علمی باشند.

وی همچنین با اشاره به شاخص‌های ارزیابی افزود: ارائه نظریه یا اکتشاف جدید، کسب جوایز ملی و بین‌المللی، فعالیت در نشریات معتبر، دریافت بورس‌های پژوهشی و همچنین نقش‌آفرینی در توسعه پایدار و رفع مسائل جامعه، از جمله معیار‌های اصلی در بررسی پرونده‌هاست.

دکتر همتی‌نژاد در پایان با اشاره به موفقیت‌های دوره نخست این جایزه، ابراز امیدواری کرد که این رویداد به جایزه‌ای معتبر و مستمر در سطح کشور تبدیل شود و زمینه‌ساز معرفی هرچه بیشتر زنان دانشمند و اثرگذار در عرصه علم شود.