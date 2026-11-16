با هدف ارتقای دانش و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی
آموزش مهارتی ۳۱ هزار نفرروز در بخش کشاورزی استان مرکزی
از ابتدای امسال تاکنون، ۳۱ هزار نفرروز آموزش مهارتی در حوزه کشاورزی استان مرکزی برگزار شده است؛ آموزشهایی که با هدف انتقال دانش روز، افزایش توانمندی کشاورزان و کمک به ارتقای تولید و امنیت غذایی دنبال میشود.
علیاکبر داودیراد گفت: دورههای آموزشی با همکاری جهاد کشاورزی و با هدف آشنایی کشاورزان با دانش روز در حوزههای زراعی، باغی، گلخانهای و ماشینآلات کشاورزی، از سال گذشته در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان در حال برگزاری است.
او افزود: آموزش تخصصی کشاورزان و ارتقای مهارتهای آنان، نقش مؤثری در بهبود وضعیت کشاورزی، ایجاد اشتغال و بهویژه تقویت امنیت غذایی دارد.
داودیراد با اشاره به برگزاری ۳۱ هزار نفرروز آموزش مهارتی از ابتدای امسال تاکنون گفت: یک دوره تخصصی ۲۲ نفره نیز در زمینه سرشاخهکاری و پیوند درخت برگزار شد که ۱۴ نفر از شرکتکنندگان موفق به دریافت گواهینامه شدند.