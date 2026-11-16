از ابتدای امسال تاکنون، ۳۱ هزار نفرروز آموزش مهارتی در حوزه کشاورزی استان مرکزی برگزار شده است؛ آموزش‌هایی که با هدف انتقال دانش روز، افزایش توانمندی کشاورزان و کمک به ارتقای تولید و امنیت غذایی دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، افزایش مهارت و توانمندی کشاورزان را از موضوعات مهم بخش کشاورزی دانست.

علی‌اکبر داودی‌راد گفت: دوره‌های آموزشی با همکاری جهاد کشاورزی و با هدف آشنایی کشاورزان با دانش روز در حوزه‌های زراعی، باغی، گلخانه‌ای و ماشین‌آلات کشاورزی، از سال گذشته در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان در حال برگزاری است.

او افزود: آموزش تخصصی کشاورزان و ارتقای مهارت‌های آنان، نقش مؤثری در بهبود وضعیت کشاورزی، ایجاد اشتغال و به‌ویژه تقویت امنیت غذایی دارد.

داودی‌راد با اشاره به برگزاری ۳۱ هزار نفرروز آموزش مهارتی از ابتدای امسال تاکنون گفت: یک دوره تخصصی ۲۲ نفره نیز در زمینه سرشاخه‌کاری و پیوند درخت برگزار شد که ۱۴ نفر از شرکت‌کنندگان موفق به دریافت گواهینامه شدند.