به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، روابط عمومی ستاد مردمی دیه استان یزد اعلام کرد: سعید حسن‌آبادی، از نیکوکاران یزدی و عضو کانون هواداران استان یزد (حامی تیم‌های ورزشی چادرملو اردکان و شهداب یزد)، با همراهی جمعی دیگر از اعضای این کانون، با حضور در دفتر ستاد دیه استان یزد، مبلغ ۱۲۵ میلیون تومان را به امر آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اختصاص دادند.

این نیکوکار یزدی در خصوص انگیزه این اقدام خیرخواهانه گفت: خداوند را شاکریم که توفیق حاصل شد همزمان با برگزاری مراسم روضه و عزاداری ایام فاطمیه و سوگواری شهادت حضرت زهرا (س)، بخشی از هزینه‌ها یا نذورات را به آزادی یک انسان در بند و بازگرداندن آرامش به خانواده او اختصاص دهیم تا توشه‌ای معنوی برای این ایام باشد.

گفتنی است کانون هواداران استان یزد فراتر از یک گروه ساده تماشاگر، به عنوان قلب تپنده و یار دوازدهم تیم‌های پرآفتاب و افتخارآفرین استان یعنی چادرملو اردکان (در فوتبال) و شهداب یزد (در والیبال) شناخته می‌شود.