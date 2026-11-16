بیش از ۱۱۹ هزار مترمربع از معابر روستایی بخش مرکزی ایرانشهر در قالب دو تفاهم‌نامه عمرانی با مشارکت بنیاد مسکن، دهیاری‌ها و بسیج سازندگی آسفالت شده یا در دست اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، بخشدار مرکزی شهرستان ایرانشهر گفت: بهسازی معابر و توسعه زیرساخت‌های روستایی، در یک سال گذشته در اولویت برنامه‌های عمرانی بخش مرکزی ایرانشهر قرار داشته است.

کاظم بلوچ لاشاری افزود: رویکردی که با مشارکت دهیاری‌ها و دستگاه‌های اجرایی، به اجرای طرح‌های گسترده آسفالت در روستا‌های این بخش منجر شده است.

وی افزود: در قالب تفاهم‌نامه مشترک بخشداری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دهیاری‌ها، طی ۶ ماه گذشته ۶۴ هزار مترمربع از معابر روستایی آسفالت و تکمیل شده است.

بخشدار مرکزی شهرستان ایرانشهر گفت: در فاز دوم این طرح نیز از مجموع ۵۰ هزار مترمربع عملیات پیش‌بینی‌شده، ۳۰ هزار مترمربع به پایان رسیده و عملیات اجرایی ۲۰ هزار مترمربع باقی‌مانده ادامه دارد.

همچنین در تفاهم‌نامه مشترک بخشداری و دهیاری‌ها با بسیج سازندگی، اجرای ۵۵ هزار مترمربع آسفالت در دستور کار قرار گرفته که تاکنون ۴۰ هزار مترمربع آن تکمیل شده و ۱۵ هزار مترمربع باقی‌مانده نیز به‌زودی به پایان می‌رسد.

عنایت الله حقانی نیا مدیر بنیاد مسکن گفت: در کنار اجرای طرح‌های آسفالت، بهسازی معابر روستا‌های گردشگری با کف‌سازی دنبال شده و در روستای کلینک حسن‌خانی نیز طرح هادی در سه فاز و در سطح مجموع ۳۹ هزار مترمربع اجرا شده است.

توسعه دسترسی‌های روستایی، بهبود کیفیت معابر و ارتقای زیرساخت‌های عمرانی، از مهم‌ترین دستاورد‌های این طرح‌ها در بخش مرکزی ایرانشهر است.