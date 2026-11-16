مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس از شناسایی ۷۵۷۰ فقره انشعاب و برداشت غیرمجاز آب از ابتدای امسال خبر داد و بر برخورد جدی با تخلفات و تبدیل انشعابات غیرمجاز به مجاز تأکید کرد.

مقابله با سرقت آب در فارس با شناسایی ۷ هزار و ۵۷۰ فقره انشعاب غیرمجاز

مقابله با سرقت آب در فارس با شناسایی ۷ هزار و ۵۷۰ فقره انشعاب غیرمجاز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس از شناسایی ۷۵۷۰ فقره انشعاب و برداشت غیرمجاز آب از ابتدای امسال خبر داد.

علی شبانی با اشاره به رشد ۱۰۵ درصدی این آمار نسبت به سال گذشته، بر برخورد جدی با تخلفات و تبدیل انشعابات غیرمجاز به مجاز تأکید کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس، با اشاره به آسیب‌های انشعابات غیرمجاز، گفت: این تخلفات علاوه بر ایجاد اختلال در شبکه توزیع و افت فشار، باعث تضییع حقوق سایر مشترکین و افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری تأسیسات می‌شود.

وی تصریح کرد: انشعاب غیرمجاز یا همان «سرقت آب» به معنای استفاده از شبکه آبرسانی بدون داشتن پروانه قانونی است. وی همچنین با استناد به فتاوی مراجع تقلید، استفاده غیرمجاز از آب را مصداق حرام دانست.

شبانی با اشاره به الزامات قانونی افزود: طبق ماده یک قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، متخلفان علاوه بر پرداخت بهای مصرف و جبران خسارت، با مجازات‌های قانونی رو‌به‌رو خواهند شد.

او با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال جاری گفت: از ابتدای سال تاکنون، تیم‌های شناسایی موفق به تبدیل ۴۱۴۹ انشعاب غیرمجاز به مجاز و شناسایی حدود ۳۴۲۱ مورد برداشت غیرمجاز از شبکه شده‌اند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب فارس در پایان هشدار داد: امسال با جدیت بیشتری با این تخلفات مقابله خواهد شد و پرونده متخلفان برای پیگیری قضایی به مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود.