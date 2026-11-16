به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ این حرکت اعتراضی و نمادین با شعار «اسب‌های آهنین خود را به سوی غزه می‌رانیم» برگزار شد و شرکت‌کنندگان با حمل پرچم‌های ترکیه و فلسطین از منطقه بیلیک‌دوزو حرکت کردند و پس از عبور از پل شهدای ۱۵ جولای بر فراز تنگه بسفر به منطقه پندیک در بخش آسیایی استانبول رسیدند.

موتورسواران با به صدا درآوردن بوق‌های خود همبستگی با مردم غزه و اعتراض به رنج و مشکلات انسانی فلسطینیان را به نمایش گذاشتند.

حسن توران نماینده مجلس ترکیه و رئیس گروه دوستی پارلمانی ترکیه و فلسطین با اشاره به حضور بیش از سه هزار موتورسوار گفت: این حرکت پیامی به جهانیان برای توجه به فریاد مردم غزه است.

همچنین پنج موتورسوار اعلام کردند قصد دارند با عبور از سوریه و اردن سفر خود را به سمت غزه ادامه دهند.