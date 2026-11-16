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طرح نصب سامانه موقعیتیاب بر روی ماشینآلات کشاورزی با هدف تخصیص عادلانه سوخت در مهاباد اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، تامین سوخت ادوات کشاورزی دغدغه اصلی این روزهای کشاورزان است؛ این در حالی است که در صورت تأمین نشدن سوخت ناوگان کشاورزی، عملیات کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی با اختلال مواجه میشود.
حالا با هدف ساماندهی و تأمین سوخت مورد نیاز کشاورزان، طرحی در مهاباد در حال اجراست که براساس میزان کارکرد تراکتورها سوخت لازم به کشاورزان ارائه میشود.
معاون فنی جهادکشاورزی مهاباد در این باره گفت: برای حل این مسئله جهاد کشاورزی با همکاری شرکت پخش فرآوردههای نفتی دست به کار شده و برای ساماندهی تخصیص سوخت، بر روی ادوات کشاورزی سامانه موقعیتیاب نصب میکند.
رسول سعیدیان افزود: کشاورزان با مراجعه به کارشناسان جهادکشاورزی میتوانند در این طرح ثبت نام نمایند.