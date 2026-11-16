به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، تامین سوخت ادوات کشاورزی دغدغه اصلی این روز‌های کشاورزان است؛ این در حالی است که در صورت تأمین نشدن سوخت ناوگان کشاورزی، عملیات کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی با اختلال مواجه می‌شود.

حالا با هدف ساماندهی و تأمین سوخت مورد نیاز کشاورزان، طرحی در مهاباد در حال اجراست که براساس میزان کارکرد تراکتور‌ها سوخت لازم به کشاورزان ارائه می‌شود.

معاون فنی جهادکشاورزی مهاباد در این باره گفت: برای حل این مسئله جهاد کشاورزی با همکاری شرکت پخش فرآورده‌های نفتی دست به کار شده و برای ساماندهی تخصیص سوخت، بر روی ادوات کشاورزی سامانه موقعیت‌یاب نصب می‌کند.

رسول سعیدیان افزود: کشاورزان با مراجعه به کارشناسان جهادکشاورزی می‌توانند در این طرح ثبت نام نمایند.