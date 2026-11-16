به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده، امروز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ در جلسه ستاد توسعه استان افزود: در جلسه‌ای که امروز با جمعی از مدیران استان داشتیم، در خصوص تشکیل ستاد توسعه استان و ستاد راهبری ملی که به ریاست معاون اول محترم رئیس‌جمهور تشکیل خواهد شد، بحث و تبادل نظر شد و مقدمات آن در دیداری که با ایشان داشتیم، فراهم شد.

وی با اشاره به محور‌های مورد بحث در این جلسه ادامه داد: محور‌هایی که قرار است در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار بگیرد، در ارتباط با زیرساخت‌های استان در زمینه‌های مختلف و توسعه استان است و ان‌شاءالله محور‌های عمده آن در جلسه‌ای که در همین هفته با معاون اول محترم رئیس‌جمهور و جمعی از وزرا برگزار خواهد شد، مطرح می‌شود.

استاندار خوزستان با ابراز امیدواری از نتایج این ریل‌گذاری تصریح کرد: ان‌شاءالله این ریل‌گذاری که در استان صورت می‌گیرد و با اشراف و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور خواهد بود، بتواند گام مؤثری در جهت توسعه هرچه بیشتر استان عزیزمان باشد و چشم‌انداز مناسبی را ایجاد کند.

موالی‌زاده در پایان با تأکید بر اهداف پیش‌رو اظهار کرد: هدف ما این است که خوزستان عزیز در حوزه‌های مختلف، رشد و توسعه لازم را داشته باشد و با همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های استانی و ملی، شاهد پیشرفت چشمگیر استان در تمامی عرصه‌ها باشیم.