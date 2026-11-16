هم‌زمان با اجرای پویش «کاشت ۳۱۳ هزار نهال امید» در تهران در ستاد مرکزی کمیته امداد با غرس نهال، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب و فرماندهان شهید نیرو‌های مسلح را گرامی داشتند.

­به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بر اساس اعلام کمیته امداد، سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، به همراه صباغیان، قائم‌مقام این نهاد، و اعضای شورای معاونان، در پویش «کاشت ۳۱۳ هزار نهال امید» شرکت کردند.

در این مراسم که روز دوشنبه ۲۵ آبان در ستاد مرکزی کمیته امداد برگزار شد، حاضران با غرس نهال، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه)، سرلشکر شهید عبدالرحیم موسوی، سرلشکر شهید امیرعلی حاجی‌زاده و سرلشکر شهید سیدمحمدحسین‌زاده حجازی را گرامی داشتند. گفتنی است هر نهال در این مراسم به تصویر و پلاک اختصاصی همان شهید مزین شده بود.

هم‌زمان با این مراسم در ستاد مرکزی، در دیگر مراکز و دفاتر کمیته امداد در استان تهران نیز کارکنان این نهاد با غرس نهال در این پویش مشارکت کردند.

پویش «کاشت ۳۱۳ هزار نهال امید» با هدف امیدآفرینی، تقویت نشاط اجتماعی، پاسداشت محیط زیست و گسترش فضای سبز و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا در سطح شهر تهران در حال اجراست.