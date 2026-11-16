به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مراسم اجلاسیه مجمع بسیجیان شهرستان سنندج با حضور هیئت‌های اندیشه ورز برگزار شد.

در این مراسم بر بهره گیری از ظرفیت این مجمع برای توسعه و حل مشکلات استان تاکید شد.

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همزمان با سراسر کشور، شهرستان دهگلان میزبان آیین رونمایی از شعار محوری هفته بسیج بود.

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به مناسبت سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران نمایشگاه کتاب سنندج در مجتمع فرهنگی هنری فجر این شهر آغاز به کار کرد.

این نمایشگاه با عرضه ۷ هزار جلد کتاب در قالب ۹۰۰ عنوان به مدت دو هفته میزبان علاقه‌مندان به کتاب و کتاب‌خوانی است.

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رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بانه گفت: به منظور جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی محدوده سلیمان بگ اقدامات اولیه در راستای تثبیت مالکیت بیش از ۲۱ هکتار از اراضی این منطقه انجام شده است.



