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چند خبر گوناگون از نقاط مختلف استان در بسته خبری ۲۵ آبان ماه جمع آوری شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مراسم اجلاسیه مجمع بسیجیان شهرستان سنندج با حضور هیئتهای اندیشه ورز برگزار شد.
در این مراسم بر بهره گیری از ظرفیت این مجمع برای توسعه و حل مشکلات استان تاکید شد.
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همزمان با سراسر کشور، شهرستان دهگلان میزبان آیین رونمایی از شعار محوری هفته بسیج بود.
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به مناسبت سیوچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران نمایشگاه کتاب سنندج در مجتمع فرهنگی هنری فجر این شهر آغاز به کار کرد.
این نمایشگاه با عرضه ۷ هزار جلد کتاب در قالب ۹۰۰ عنوان به مدت دو هفته میزبان علاقهمندان به کتاب و کتابخوانی است.
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رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بانه گفت: به منظور جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی محدوده سلیمان بگ اقدامات اولیه در راستای تثبیت مالکیت بیش از ۲۱ هکتار از اراضی این منطقه انجام شده است.