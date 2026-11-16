به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان در این مانور با اشاره به نقش رفتار رانندگان در وقوع تصادفات گفت: بیش از ۷۰ درصد حوادث رانندگی به عامل انسانی مربوط است و اصلاح رفتارهای ترافیکی می‌تواند سهم مهمی در کاهش سوانح داشته باشد.

امرایی گفت: در یک سال گذشته اقداماتی از جمله روکش آسفالت، خط‌کشی راه‌ها، اجرای نیوجرسی، نصب علائم و تابلوهای هشداردهنده و ایجاد سرعت‌گیر با هدف ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی استان انجام شده است.

وی تأکید کرد: ایمن‌سازی راه‌ها به‌تنهایی برای کاهش تصادفات کافی نیست و رعایت قوانین و مسئولیت‌پذیری رانندگان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس پلیس راه لرستان نیز سرعت غیرمجاز و سرعت‌های بحرانی را از مهم‌ترین عوامل تصادفات مرگبار در استان عنوان کرد و گفت: شمار جان‌باختگان تصادفات جاده‌ای لرستان در سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه ۱۹ نفر کاهش داشته و این روند در هفت‌ماهه امسال نیز با کاهش ۱۴ نفری تلفات ادامه یافته است.

سرهنگ شادابی با اشاره به اجرای طرح برخورد با سرعت‌های بحرانی افزود: بیش از ۹۴ درصد تخلفات شناسایی‌شده در این طرح به توقیف خودرو و انتقال آن به پارکینگ منجر شده است.

رئیس پلیس راه لرستان همچنین از فعالیت روزانه ۲۷ تیم پلیس در محورهای مواصلاتی استان برای کنترل ترافیک و برخورد با تخلفات حادثه‌ساز خبر داد.

به گفته سرهنگ شادابی، سرعت غیرمجاز، خواب‌آلودگی، بی‌توجهی به جلو و سبقت غیرمجاز از مهم‌ترین عوامل بروز تصادفات و افزایش تلفات جاده‌ای در محورهای استان هستند.





