اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس از ۲۳ مروج پیشگام کتاب که در مناطق شهری، روستایی و عشایری استان به ترویج فرهنگ مطالعه می‌پردازند، تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس از ۲۳ مروج پیشگام کتاب که در مناطق شهری، روستایی و عشایری استان به ترویج فرهنگ مطالعه می‌پردازند، تجلیل کرد.

این اقدام در راستای اجرای طرح‌های راهبردی برای گسترش عدالت فرهنگی در تمام مناطق استان صورت می‌گیرد.

رضایی، معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، با اشاره به گسترده بودن شبکه ترویجی استان، اعلام کرد : در حال حاضر نزدیک به ۳۰۰ مروج کتاب در سراسر فارس مشغول به فعالیت هستند.

وی افزود : این مروجین، فراتر از وظایف شغلی خود، رسالت ترویج کتابخوانی را به عنوان یک مسئولیت اجتماعی بر عهده گرفته‌اند.

وی تأکید کرد : تلاش این افراد بخشی از طرح‌های راهبردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برای افزایش دسترسی به منابع فرهنگی در تمامی مناطق و رفع شکاف‌های فرهنگی است.