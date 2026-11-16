رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: مسئولیت نظارت بر کیفیت کاتالیست خودرو از وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان ملی استاندارد واگذار شده است و نظارت بر این قطعات با رویکرد جدید در دستور کار این سازمان قرار دارد.

فرزانه انصاری در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما افزود: استاندارد کاتالیست خودرو بازنگری شد و با توجه به وجود برخی مشکلات در روش آزمون این قطعه، استاندارد مربوطه مورد تجدیدنظر قرار گرفت و روش آزمون آن به‌روزرسانی شد.

وی گفت: از آنجا که استاندارد کاتالیست خودرو اجباری است و ارزیابی انطباق و نظارت بر کیفیت آن در بازار ضرورت دارد، استاندارد بازنگری‌شده در شورای عالی استاندارد به تصویب رسید.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به تغییر مسئولیت نظارت عالی بر این حوزه تصریح کرد: پیش از این، نظارت عالی بر کاتالیست‌ها بر عهده وزارت صمت بود، اما در جلسه شورای عالی استاندارد مقرر شد این مسئولیت به سازمان ملی استاندارد واگذار شود.

انصاری تاکید کرد: نظارت‌های سازمان ملی استاندارد بر کاتالیست خودرو‌ها در حال اجراست و هدف از این اقدام، اطمینان از انطباق محصولات با الزامات استاندارد و ارتقای کیفیت قطعات مؤثر در کنترل آلایندگی خودروهاست.