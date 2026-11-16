چهل و پنجمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا در تاجیکستان با حضور ایران آغاز به کار کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از تاجیکستان؛ در این اجلاس که در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می‌شود هیئت جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی حضور دارند.

معاون وزیر اقتصاد درباره این اجلاس به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: افزایش سطح تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ارتقای جایگاه کشورمان در بین کشور‌های منطقه و عضو این نهاد، آگاهی از آخرین اقدامات و تحولات در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سطح جهانی و دفاع از مواضع و اقدامات مؤثر کشورمان در امر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از اهداف این سفر است.

هادی خانی با تأکید بر دفاع از مواضع و اقدامات مؤثر جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: در این اجلاس اقدامات و دستاورد‌های کشورمان در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گزارش خواهد شد و عزم کشورمان در این مبارزه را به همگان نشان خواهیم داد.

این مقام مسئول، استفاده از ظرفیت گروه اوراسیا برای پیشبرد اهداف آموزشی و فنی و آشنایی با نحوه ارزیابی نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور‌ها از سوی گروه منطقه‌ای اوراسیا را از دیگر برنامه‌های هیئت ایرانی در این سفر برشمرد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی، بررسی کمک فنی به جمهوری اسلامی ایران را از مباحث اصلی این اجلاس عنوان کرد و گفت: هماهنگی رویکرد‌های منطقه‌ای در مبارزه با جرایم مالی با تمرکز بر دارایی‌های مجازی، سیستم‌های پرداخت دیجیتال و تهدیدات سایبری در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و بررسی سیاست‌های اعضای ناظر دیگر مسائل مورد بحث در این اجلاس است.

در حاشیه این اجلاس جلسات دو و چندجانبه با برخی از روسای مراکز اطلاعات مالی کشور‌های عضو اصلی (روسیه، هند، چین، بلاروس، تاجیکستان، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان و قرقیزستان) و اعصای ناظر برگزار می‌شود، همچنین مقرر است که جلسه شورای روسای مراکز اطلاعات مالی کشور‌های مشترک‌المنافع نیز در حاشیه این اجلاس برگزار شود که ایران نیز عضو ناظر این شورا می‌باشد.

گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) در سال ۲۰۰۴ تأسیس و متشکل از کشور‌های چین، روسیه، هند، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، بلاروس، قزاقستان و ترکمنستان است و جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۱۶ عضو ناظر این گروه منطقه‌ای است.