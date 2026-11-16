سیدعباس صالحی، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، تغییرات زبانی زبان فارسی را محصول تعامل میان عوامل درونی و تماس‌های بیرونی این زبان دانست.

وی افزود: بررسی تأثیر زبان‌های کشور‌های همسایه همچون عربی، سغدی و ترکی بر ساختار زبان فارسی، ابعاد جدیدی از تکامل این زبان را آشکار می‌کند.

صالحی گفت: میراث مکتوب زبان فارسی، نشان می‌دهد این زبان همواره توانسته با وجود تمامی نفوذ‌های زبانی و تغییرات ساختاری، جایگاه خود را به عنوان یک زبان قدرتمند علمی و ادبی حفظ کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین افزود: در عصر حاضر، استفاده از روش‌های نوین علمی فناورانه همچون نرم افزار کتابخانه متون کهن فارسی برای کمک به پژوهشگران این عرصه امری ضروری است.

صالحی، با اشاره به ظرفیت‌های علمی زبان فارسی، گفت: ظرفیت‌های این نرم‌افزار برای تحول در مطالعات زبان‌شناختی و تقویت جایگاه اقتصادی و علمی زبان فارسی بسیار حائز اهمیت است.

وی با اشاره به سیر تاریخی زبان فارسی، این زبان را پویا و زنده توصیف کرد.

صالحی تأکید کرد: این نرم‌افزار دریچه‌ای نو برای مطالعه با اتکا به داده‌های دقیق و به دور از حدس و گمان گشوده است.

وی افزود: این نرم افزار به پژوهشگران اجازه می‌دهد با دقت بالا، روند تغییرات واژگانی و نحوی را در متون کهن ردیابی کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ارتقای سطح علمی و کاربردی زبان فارسی، می‌تواند فرصت‌های جدیدی را نیز برای این زبان در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی و ... ایجاد کند.



