رئیس انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران گفت: نیروگاه‌ها می‌توانند حدود ۵۰ درصد برق تولیدی خود را از طریق تابلوی برق آزاد بورس انرژی به صورت مستقیم به صنایع بفروشند.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما؛ آقای محمد بیات بیدکرپه با بیان اینکه طی یکی دو سال گذشته، با همکاری بورس انرژی، وزارت نیرو و انجمن، تابلوی برق آزاد در بورس انرژی راه‌اندازی شده است، افزود: این بستر، امکان عرضه مستقیم برق تولیدی نیروگاه‌ها به صنایع را فراهم می‌کند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران با اشاره به اینکه در تابستان گذشته تصمیم وزارت نیرو برای خارج کردن پتروشیمی‌ها از شمول معاملات این تابلو، بر قیمت برق عرضه‌شده در آن تأثیر گذاشت و باعث افت نسبی قیمت‌ها شد، ادامه داد: کاهش مداخلات دولت در سازوکار معاملات بورس انرژی می‌تواند زمینه شکل‌گیری عرضه و تقاضای واقعی را فراهم کند و به کشف قیمت متناسب با شرایط بازار بینجامد.

به گفته بیات، نیروگاه‌های مقیاس کوچک و همچنین نیروگاه‌های بزرگ جدیدالاحداث امکان عرضه برق تولیدی خود به صنایع را دارند با این حال، تحقق ظرفیت این بازار نیز به ثبات مقررات و پرهیز از مداخلاتی وابسته است که می‌تواند سازوکار عرضه و تقاضا و قیمت‌گذاری برق را تحت تأثیر قرار دهد.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۹ درصد نیروگاه‌های مقیاس کوچک با سرمایه بخش خصوصی احداث شده‌اند، افزود: این نیروگاه‌ها می‌توانند بخشی از ظرفیت موردنیاز کشور برای جبران ناترازی برق را تأمین کنند، زیرا زمان احداث این نیروگاه‌ها در مقایسه با طرح‌های بزرگ، کمتر است و نیاز کمتری به سرمایه گذاری دارند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران از تخصیص نیافتن ارز برای تامین تجهیزات و قطعات مودر نیاز این نیروگاه‌ها خبر داد و گفت: مدت هاست ارز مورد نیاز نیروگاه‌های مقیاس کوچک با وجود ماهیت زیرساختی آنها برای واردات تجهیزات و لوازم یدکی، تخصیص نیافته است.

به گفته بیات، با توجه به محدودیت‌های ایجادشده در تأمین گاز کشور و آسیب دیدن بخشی از تأسیسات گازی عسلویه در جریان جنگ، احتمال قرار گرفتن نیروگاه‌های مقیاس کوچک در اولویت قطع گاز وجود دارد؛ وضعیتی که در سال‌های گذشته نیز تکرار شده است.

وی افزود: در صورت حمایت از این نیروگاه‌ها، امکان استفاده مؤثرتر از ظرفیت آنها برای کاهش ناترازی برق وجود دارد؛ ظرفیتی که به دلیل سرعت احداث و ورود سریع به مدار، می‌تواند در شرایط فعلی بخشی از نیاز شبکه را پاسخ دهد.