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اداره انتقال خون مهاباد با توجه به فصل سرد سال و کاهش اهدای خون، از مردم دعوت کرد تا با اهدای خون به افزایش ذخیره خون در این مرکز کمک کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، رئیس اداره انتقال خون مهاباد با اشاره به نیاز خونی مراکز درمانی به ویژه در زمان بروز حوادث و سوانح و همچنین کاهش اهدای خون با سرد شدن هوا، از خیران و اهداکنندگان خواست با حضور در این مرکز و اهدای خون حامی بیماران نیازمند باشند.
صلاح الدین حاجی زاده تصریح کرد: مهاباد تولید و فرآوری خون سالم برای بیماران جنوب استان را نیز بر عهده دارد و از این رو از مردم و همه کارکنان ادارات دعوت میکنیم تا در این امر خداپسندانه سهیم باشند.
وی افزود: هر سال ۷ هزار واحد خون در مهاباد اهدا و از آن ۲۱ هزار واحد فرآوردههای خونی تولید میشود.