به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، رئیس اداره انتقال خون مهاباد با اشاره به نیاز خونی مراکز درمانی به ویژه در زمان بروز حوادث و سوانح و همچنین کاهش اهدای خون با سرد شدن هوا، از خیران و اهداکنندگان خواست با حضور در این مرکز و اهدای خون حامی بیماران نیازمند باشند.

صلاح الدین حاجی زاده تصریح کرد: مهاباد تولید و فرآوری خون سالم برای بیماران جنوب استان را نیز بر عهده دارد و از این رو از مردم و همه کارکنان ادارات دعوت می‌کنیم تا در این امر خداپسندانه سهیم باشند.

وی افزود: هر سال ۷ هزار واحد خون در مهاباد اهدا و از آن ۲۱ هزار واحد فرآورده‌های خونی تولید می‌شود.