به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بر اساس داده‌های ۲۱ ایستگاه پایش فعال منتهی به ساعت ۱۷ عصر امروز، میانگین شاخص کیفیت هوای اصفهان ۱۵۵ AQI و در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص کیفی هوا در ۱۰ ایستگاه از جمله بهارستان غربی ۱۷۶، انقلاب ۱۵۷، سپاهان‌شهر ۱۶۵، پروین اعتصامی ۱۶۲، رهنان و دانشگاه صنعتی ۱۵۱، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۵۷، رودکی ۱۵۵، فرشادی ۱۵۲ و کاوه ۱۵۴ AQI و شهر خمینی شهر با ۱۵۵ AQI در وضعیت ناسالم برای عموم گزارش شده و در ایستگاه‌های ولدان با ۱۴۰، میرزاطاهر ۱۰۸، فیض ۱۴۹، قهجاورستان با ۱۱۷، ۲۵ آبان ۱۴۶، استانداری اصفهان با ۱۴۴، پارک زمزم با ۱۴۶، خرازی ۱۴۷ AQI همچنین مناطقی در مجاورشهر اصفهان در ایستگاه‌های محمودآباد شهرک منتظری شاهین شهر ۱۴۰، کردآباد با ۱۴۲، مبارکه ۱۰۴، چهار راه کاشانی شهرستان کاشان با ۱۴۱، علوم پزشکی کاشان با ۱۱۱ ف شاهین شهر ۱۰۳، دیگر نیز شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است.

درحالیکه شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های شهر نجف آباد با ۳۸ و محور شرق منطقه قهاب با ۴۸ AQI در وضعیت پاک است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و بالاتر از آن خطرناک شمرده می‌شود.

پیش‌تر هواشناسی اصفهان اعلام کرده بود: تا پیش از ظهر دوشنبه از شدت سکون هوا و غلظت آلاینده‌ها کاسته می‌شود، اما تا ساعت انتشار این گزارش هوای شهر همچنان غبارآلود است و برخی شهروندان از علائمی مانند سوزش چشم، سردرد و گلودرد شکایت دارند.

منصور شیشه‌فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: با توجه به پیش‌بینی کاهش غلظت آلاینده‌ها از بعدازظهر امروز و نبود هشدار جدید هواشناسی، نیازی به تشکیل کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا نیست.

در حال حاضر هفت واحد نیروگاه شهید منتظری اصفهان در مجاور این شهر با سوخت مازوت فعالیت می‌کنند.