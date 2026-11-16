استاندار یزد در بازدید سرزده از مراکز عرضه کالا و میوه و تره‌بار، بر نظارت مستمر بر قیمت‌ها و برخورد جدی با گران‌فروشی و کم‌فروشی تأکید کرد.

هشدار استاندار یزد به متخلفان بازار؛ برخورد جدی با گران‌فروشی و کم‌فروشی

هشدار استاندار یزد به متخلفان بازار؛ برخورد جدی با گران‌فروشی و کم‌فروشی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی امروز با حضور سرزده در یک فروشگاه مواد غذایی و سکوی تنظیم بازار و عرضه مستقیم میوه و تره‌بار، از نزدیک وضعیت تأمین و توزیع کالا و نحوه ارائه خدمات به شهروندان را بررسی کرد.

وی در گفت‌و‌گو با شهروندان و بررسی وضعیت بازار، از فراوانی و وفور کالا ابراز رضایت کرد و خواستار تشدید نظارت‌ها بر قیمت‌ها و برخورد قاطع با هرگونه تخلف صنفی شد.

استاندار یزد، راه‌اندازی سکو‌های تنظیم بازار و عرضه مستقیم میوه و تره‌بار، تشکیل قرارگاه نظارت بر بازار و صدور فاکتور‌های الکترونیکی را از اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی بازار، شفافیت معاملات و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان برشمرد.

بابایی همچنین بر تداوم نظارت دستگاه‌های مسئول و جلوگیری از گران‌فروشی، کم‌فروشی و سایر تخلفات صنفی با هدف حفظ آرامش و ثبات بازار تأکید کرد.