بسته مردمی «از مطالبه تا پاسخ» ۲۵ آبان در شبکه خاوران
در بسته از مطالبه تا پاسخ امروز، پیگیر نبود روشنایی مناسب در ورودی حاجی آباد بیرجند شدیم.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، از این پس، بسته مردمی «از مطالبه تا پاسخ» روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از بخشهای خبری سیما و رادیو شبکه خاوران پخش میشود و مطالبات شما هماستانیها را منعکس خواهد کرد.
شما هم میتوانید مطالبات، مشکلات و درخواستهای خود از مسئولان را در قالب صدا، فیلم و عکس از طریق پیامرسانهای روبیکا، بله و ایتا به شماره زیر ارسال کنید تا در این بسته خبری پیگیری و منعکس شود.