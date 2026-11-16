به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آبتین طاهری اظهار کرد: این اراضی با رعایت ضوابط و مقررات قانونی و با هدف اجرای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی به متقاضیان واجد شرایط واگذار می‌شوند و بهره‌برداران موظف هستند اجاره‌بهای اراضی واگذاری را مطابق مفاد قرارداد و در موعد مقرر پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه پرداخت به‌موقع اجاره‌بها نقش مهمی در صیانت از حقوق بیت‌المال و حفظ منابع عمومی دارد، افزود: وصول این عواید علاوه بر ایجاد نظم و انضباط مالی در فرآیند واگذاری اراضی، زمینه تأمین منابع مالی برای ارائه خدمات، توسعه زیرساخت‌ها و اجرای برنامه‌های مرتبط با مدیریت اراضی را فراهم می‌کند.

سرپرست مدیریت امور اراضی خوزستان همچنین بر لزوم پایبندی بهره‌برداران به تعهدات قراردادی تأکید کرد و گفت: تأخیر در پرداخت اجاره‌بهای اراضی واگذاری می‌تواند روند وصول مطالبات و بهره‌برداری مطلوب از منابع عمومی را با مشکل مواجه کند؛ از این‌رو انتظار می‌رود بهره‌برداران با پرداخت به‌موقع تعهدات مالی خود، در حفظ حقوق دولت و استمرار بهره‌برداری قانونی از اراضی ملی و دولتی همکاری کنند.

طاهری در پایان خاطرنشان کرد: در سال جاری، بیش از ۳۱۰ میلیارد ریال عواید حاصل از اجاره‌بهای اراضی واگذاری در استان وصول شده است.