شهردار تهران با اشاره به طرح مصوب هیئت وزیران مبنی بر طرح تمرکززدایی از تهران گفت: هرکسی کار کارشناسی انجام داده باشد، می‌داند که این طرح غلط است و این طرح مبتنی بر اطلاعات دقیق نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا زاکانی در حاشیه پویش کاشت ۳۱۳ هزار نهال امید و آیین کاشت ۱۶۸ نهال به یاد شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب که صبح امروز- ۲۵ آبان ۱۴۰۵- در بوستان شهر برگزار شد، در جمع خبرنگاران در واکنش به اظهارات معاون وزیر راه درباره طرح تمرکززدایی از تهران تاکید کرد: هرکسی کار کارشناسی انجام داده باشد، می‌داند که این طرح غلط است.

وی همچنین تصریح کرد: این طرح مبتنی بر اطلاعات دقیق نیست و همین موضوع آسیب‌زاست.

معاون وزیر راه و شهرسازی روز گذشته در صحن شورای اسلامی شهر تهران گزارشی از تدوین این طرح و جزئیات آن ارائه داد که با انتقاد تعداد زیادی از اعضای شورا همراه بود؛ طرحی که بدون مشورت با مجموعه مدیریت شهری تهیه و در شورای عالی شهرسازی و معماری و هیئت وزیران به تصویب رسیده است.