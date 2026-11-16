فرمانده انتظامی شهرستان پردیس از اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کشف ۸۵۸ حلقه لاستیک قاچاق به ارزش ۲۵۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ مجتبی سهرابی منشگفت: مأموران پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد میدانی موفق به شناسایی انبار‌های نگهداری لاستیک‌های قاچاق شدند

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی و طی عملیاتی وارد انبار‌های شناسایی شده شدند و ۸۵۸ حلقه لاستیک را که به صورت غیر مجاز وارد کشور شده و با هدف توزیع در بازار نگهداری میشد کشف کردند.

فرمانده انتظامی پردیس با اشاره به ارزیابی کارشناسی ارزش لاستیک‌های مکشوفه به میزان ۲۵۰ میلیارد ریال تصریح کرد: در این عملیات دو متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

سهرابی منش در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکو در زمینه قاچاق کالا، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.