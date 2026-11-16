به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ ابوالفضل نرسی ،مدیر عامل شرکت گاز گلستان از انجام اقدامات لازم برای عبور بدون مشکل از فصل زمستان خبر داد و گفت : قطع گاز باغ ویلاها ، ذخیره سازی نفت برای خانوارهای روستایی و دوگانه سوز کردن صنایع و نانوایی ها از جمله اقداماتی است که انجام شده است.

محمد توکل زاده ، معاون بازرگانی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گلستان هم گفت : در سه ماه گذشته ۲۵میلیون لیتر سوخت جایگزین به بیمارستان ها ،خبازی ها و سایر حوزه ها تزریق شد و نفت سفید برای خانوارهای روستایی در معرض افت فشار یا قطع گاز ذخیره سازی شد.