نمایش طنز «منزل بلور خانم» به نویسندگی و کارگردانی محسن محمدی، با روایت شیرین زندگی در دهه ۶۰ در محل آمفی‌تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سقز به روی صحنه رفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، محسن محمدی نویسنده و گارگردان این اثر نمایشی می‌گوید: این نمایش با زبانی طنز و روایتی از زندگی روزمره مردم در دهه ۶۰، فراتر از خنداندن مخاطب، پیامی انسانی را دنبال می‌کند؛ اینکه در روز‌های سخت، همدلی، رفاقت و پشت هم بودن می‌تواند بزرگ‌ترین سرمایه آدم‌ها باشد.

وی در ادامه گفت: این نمایش روایت صاحب خانه‌ای است که بدلیل مشکلات مالی قصد فروش منزلش را دارد، اما چهار مستأجر این خانه که هرکدام با مشکلات و تنگنا‌های مالی خود دست‌وپنجه نرم می‌کنند، باهمدلی و همراهی تلاش می‌کنند مشکل صاحبخانه را برطرف کنند؛ تلاشی که سرانجام مانع فروش خانه می‌شود.

این اثر فرصتی برای تماشای یک کمدی خاطره‌انگیز و مرور ارزش‌هایی است که با گذشت زمان همچنان زنده و ماندگارند.