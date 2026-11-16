دو داور به نمایندگی از ایران در رقابت‌های اسنوکر ۱۵ توپ انفرادی قهرمانی جهان حضور دارند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، ساسان لشکری و سامان ثانی به نمایندگی از جامعه داوری ایران در مسابقات اسنوکر ۱۵ توپ انفرادی قهرمانی جهان حضور دارند.

این رقابت‌ها از ۲۱ آبان در ایندور هند آغاز شده است و تا ۳۰ آبان ادامه خواهد داشت.

امیر سرخوش، علی قره گوزلو و شاهین سبزی ملی پوشان اسنوکر ایران هستند که در جدول اصلی به رقابت با حریفانشان می‌پردازند.