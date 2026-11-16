حضور داوران ایرانی در مسابقات اسنوکر ۱۵ توپ انفرادی قهرمانی جهان
دو داور به نمایندگی از ایران در رقابتهای اسنوکر ۱۵ توپ انفرادی قهرمانی جهان حضور دارند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، ساسان لشکری و سامان ثانی به نمایندگی از جامعه داوری ایران در مسابقات اسنوکر ۱۵ توپ انفرادی قهرمانی جهان حضور دارند.
این رقابتها از ۲۱ آبان در ایندور هند آغاز شده است و تا ۳۰ آبان ادامه خواهد داشت.
امیر سرخوش، علی قره گوزلو و شاهین سبزی ملی پوشان اسنوکر ایران هستند که در جدول اصلی به رقابت با حریفانشان میپردازند.