به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی اظهار کرد: با تلاش و هوشیاری نیروهای بازرسی این شرکت و با همکاری پلیس و دستگاه قضایی، دو مزرعه غیرمجاز استخراج رمزارز در منطقه ملاشیه اهواز شناسایی و ۲۲ دستگاه ماینر با حکم قضایی توقیف شد.

وی با اشاره به پیامدهای فعالیت غیرمجاز مزارع استخراج رمزارز بر شبکه برق افزود: فعالیت این مراکز و مصرف بالای برق توسط دستگاه‌های ماینر، فشار مضاعفی بر شبکه توزیع برق وارد می‌کند و علاوه بر ایجاد نوسان در شبکه، موجب آسیب به ترانسفورماتورها، کابل‌ها و تجهیزات برقی و در نهایت بروز خاموشی‌های ناخواسته می‌شود.

فراتی هشدار داد: شرکت توزیع نیروی برق اهواز با هرگونه استفاده غیرمجاز از انرژی برق، به‌ویژه در حوزه استخراج رمزارز، قاطعانه و بدون اغماض برخورد می‌کند و متخلفان علاوه بر معرفی به مراجع قضایی، مشمول جریمه‌های سنگین خواهند شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز بیان داشت: بر اساس دستورالعمل جدید، از ابتدای آذرماه، هزینه برق مصرفی در مکان‌هایی که به‌صورت غیرمجاز از انرژی برق استفاده می‌کنند، بر مبنای نرخ آزاد بورس انرژی محاسبه خواهد شد. بر اساس آخرین اطلاعات، نرخ خرید و فروش برق در این سازوکار بین ۸ تا ۱۱ هزار تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت است.

وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا اطلاع از محل فعالیت ماینرهای غیرمجاز، موضوع را از طریق سامانه پیامکی توانیر به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدامات قانونی لازم انجام شود.