به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،با افزایش مصرف گاز طبیعی و ضرورت مدیریت ناترازی انرژی در کشور، صرفه‌جویی در مصرف گاز در استان لرستان به یکی از اولویت‌های مهم مدیریت انرژی تبدیل شده است،موضوعی که تحقق آن علاوه بر همکاری مشترکان خانگی، نیازمند نظارت دستگاه‌های اجرایی، اصلاح الگوی مصرف در ادارات و بهینه‌سازی تجهیزات گرمایشی در بخش‌های مختلف است.