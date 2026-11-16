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مردم آبادان و خرمشهر با حضور در خیابانها، بر حمایت از رهبری و دفاع از تمامیت ارضی و استقلال ایران تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مردم آبادان و خرمشهر با حضور در خیابانها و سردادن شعارهایی در حمایت از رهبری و میهن اسلامی، بر ایستادگی در برابر تهدیدات دشمنان تأکید کردند.
شرکتکنندگان در این حضور، با سر دادن شعارهای وحدتآفرین، حمایت خود را از رهبری و آرمانهای انقلاب اسلامی اعلام کردند و بر ضرورت حفظ استقلال کشور، دفاع از تمامیت ارضی و تقویت جبهه مقاومت تأکید داشتند.