هنر قلم‌زنی، میراثی ریشه‌دار در تاریخ و فرهنگ ایران، با دستان هنرمندان، فلزات سرد و بی‌جان را به آثاری چشم‌نواز و ماندگار تبدیل می‌کند؛ هنری که در استان مرکزی نیز با حضور صد‌ها هنرمند همچنان زنده و پویاست.

وقتی چکش و قلم، به فلز جان می‌بخشند؛ روایت ماندگار هنر قلم‌زنی در اراک

وقتی چکش و قلم، به فلز جان می‌بخشند؛ روایت ماندگار هنر قلم‌زنی در اراک

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هنر قلم‌زنی، از کهن‌ترین هنر‌های سنتی ایران است؛ هنری که با ضربه‌های ظریف چکش و قلم بر پیکر فلز، نقش‌هایی از طبیعت، فرهنگ و تاریخ را به تصویر می‌کشد.

داود خلجی، هنرمند اراکی، سال‌هاست با عشق و علاقه به هنر قلم‌زنی روی مس مشغول فعالیت است و تاکنون حدود ۵۰۰ هنرجو را در این رشته آموزش داده است.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان می‌گوید: قلم‌زنی هنر ایجاد نقش و تزئین روی فلزاتی همچون مس، برنج، نقره و طلاست که بیشتر روی مس انجام می‌شود.

سمیه احمدی افزود: نقوش اسلیمی، ختایی، گل و مرغ، شکارگاهی، کتیبه‌ای و هندسی از جمله نقش‌های مورد استفاده در این هنر است و تکنیک‌هایی همچون حکاکی، ریزه‌قلم، نیم‌برجسته، برجسته، جُنده‌کاری و گوژکاری نیز در اجرای آن به کار می‌رود.

او با اشاره به جایگاه هنر قلم‌زنی در استان مرکزی گفت: حدود ۴۰۰ هنرمند در این رشته فعالیت می‌کنند که ۲۰ نفر از آنان مهر اصالت ملی، دو هنرمند مهر اصالت جهانی و پنج هنرمند نیز درجه هنری دریافت کرده‌اند.

احمدی با بیان اینکه از ۲۹۵ رشته صنایع دستی کشور، ۱۰۰ رشته در استان مرکزی فعال است، افزود: بیش از ۹ هزار هنرمند صنایع دستی در استان فعالیت دارند.

معاون صنایع دستی استان همچنین گفت: صادرات صنایع دستی استان بیشتر به‌صورت چمدانی انجام می‌شود و سالانه حدود ۱۵ هزار دلار انواع صنایع دستی از استان صادر می‌شود.

قلم‌زنی، هنری که در هر ضربه چکش، بخشی از هویت و ذوق ایرانی را روایت می‌کند؛ میراثی که ماندگاری آن در گرو حمایت از هنرمندان و انتقال این هنر به نسل‌های آینده است.