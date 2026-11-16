به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید امید رادی همزمان با برگزاری سی‌ونهمین مانور سراسری طرح ملی مهتاب، با اشاره به اهمیت اجرای این طرح در کاهش ناترازی انرژی، اظهار کرد: طرح مهتاب یکی از اقدامات مؤثر در راستای مدیریت مصرف و کاهش ناترازی انرژی است.

وی با بیان اینکه با توجه به میزان مصرف برق در کشور، ظرفیت قابل‌توجهی برای کاهش تلفات شبکه وجود دارد، افزود: با در نظر گرفتن مصرف حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار مگاوات برق در سطح کشور و میانگین ۱۰ درصدی تلفات در شبکه‌های توزیع، حدود ۷ تا ۸ هزار مگاوات ظرفیت برای کاهش تلفات و کمک به رفع ناترازی انرژی وجود دارد.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق اهواز ادامه داد: در حوزه توزیع برق اهواز نیز حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ مگاوات ظرفیت برای اقدامات مرتبط با کاهش تلفات و مدیریت مصرف وجود دارد.

رادی با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات مردم در زمینه مدیریت مصرف برق گفت: اگرچه ممکن است بسیاری از شهروندان با موضوعاتی مانند جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز یا تعویض کنتورها آشنایی چندانی نداشته باشند، اما آنچه در سطح جامعه، بازار و فضاهای عمومی بیشتر به چشم می‌آید، مصادیق و جلوه‌های بد‌مصرفی است که مردم نیز نسبت به آن مطالبه‌گری دارند.

وی تأکید کرد: بنابراین، مقابله با مصادیق بد‌مصرفی و مصرف‌های غیرضروری باید در کنار سایر محورهای طرح مهتاب مورد توجه قرار گیرد.

رادی با اشاره به اجرای طرح «۱۰۰ شب، ۱۰۰ بازدید» از ابتدای خردادماه امسال، بیان داشت: از روزهای ابتدایی اجرای این طرح، هماهنگی‌های لازم با مناطق مختلف انجام شد و هر شب به یکی از امور شرکت اختصاص یافت که خوشبختانه همکاری بسیار خوبی در این زمینه صورت گرفت.

وی با تشریح عملکرد این طرح گفت: در مجموع ۵۴۹ گروه متشکل از یک‌هزار و ۱۱۰ نفر در اجرای این طرح مشارکت داشتند و تاکنون نزدیک به سه هزار نفرساعت فعالیت در قالب طرح «۱۰۰ شب، ۱۰۰ بازدید» به ثبت رسیده است.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق اهواز افزود: در جریان اجرای این طرح، نزدیک به ۱۱ هزار بازدید انجام شد که طی آن ۲ هزار و ۷۱۹ مورد روشنایی غیرمتعارف شناسایی شد. همچنین به نزدیک به چهار هزار مشترک پرمصرف تذکر داده و اخطاریه صادر شد و با توجه به برخورداری این مشترکان از کنتورهای هوشمند، اقدامات لازم برای محدودسازی مصرف آن‌ها انجام گرفت.

وی در پایان با اشاره به شناسایی واحدهای تجاری دارای مصارف غیرضروری اظهار کرد: در جریان این بازدیدها، حدود چهار هزار واحد تجاری دارای مصارف غیرضروری نیز شناسایی شدند.