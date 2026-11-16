لیگ برتر فوتبال بانوان؛ شکست پرسپولیس و بازگشت خاتون به جمع مدعیان

لیگ برتر فوتبال بانوان؛ شکست پرسپولیس و بازگشت خاتون به جمع مدعیان

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، هفته هشتم لیگ برتر فوتبال زنان ایران امروز، دوشنبه (۲۵ آبان) از ساعت ۱۵ با برگزاری پنج دیدار به صورت همزمان پیگیری شد.

در مهم‌ترین مسابقه این هفته در تقابل پرسپولیس صدرنشین با خاتون بم مدافع عنوان قهرمانی در ورزشگاه شهید کاظمی تهران، تیم مهمان چهار بر یک از سد سرخ پوشان گذشت و خود را به رده‌های بالای جدول رساند.

خاتونی‌ها پس از حضور در لیگ قهرمانان زنان آسیا با چند بازی معوقه در این دیدار حاضر شدند و باز هم خود را به عنوان مدعی معرفی کردند.

سرخ‌پوشان پایتخت پس از شکست در این بازی با همان ۱۸ امتیاز در صدر قرار دارند و خاتون با ۱۴ امتیاز به رده صعود کرد تا سرنوشت قهرمانی نیم فصل به هفته نهم کشیده شود.

در دیگر مسابقه مهم هفته استقلال در ورزشگاه کارگران تهران میزبان ملوان بندرانزلی بود که در این بازی آبی‌پوشان ۲ بر صفر ملوان را شکست دادند.

در سایر مسابقات این هفته گل گهر پنج بر صفر آوای تهران را مغلوب کرد، سپاهان ۲ بر صفر ایستای البرز را برد و در انتهای جدول پالایش گاز ایلام یک بر صفر مغلوب وارش نوشهر شد.

نتایج کامل هفته هشتم:

پرسپولیس تهران یک - ۴ خاتون بم

گل گهر سیرجان ۵ - صفر آوا تهران

استقلال تهران ۲ - صفر ملوان بندرانزلی

پالایش گاز ایلام صفر - یک وارش نوشهر

سپاهان اصفهان ۲ - صفر ایستا البرز