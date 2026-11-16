به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام اعلام کرد: مراسم یادبود جان‌باختگان حادثه دلخراش واژگونی اتوبوس در محور چهاربرج دهلران، فردا از ساعت ۱۵ تا ۱۶:۳۰ در مسجد جامع شهر ایلام برگزار می‌شود.

این مراسم در پی درخواست‌های مردمی و با هدف گرامیداشت یاد و خاطره جان‌باختگان برگزار خواهد شد.

این آیین با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان، استاندار و اعضای شورای تأمین برگزار می‌شود و از عموم مردم، ایلات و عشایر، طوایف و اقشار مختلف برای حضور در آن دعوت شده است.