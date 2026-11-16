به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این اطلاعیه با اشاره به اینکه اقدامات و اتفاقات اخیر صورت‌گرفته، بدون هماهنگی و اخذ دستور از مدیرعامل بانک ملی ایران و بدون هماهنگی با مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران بوده است، آمده است: بر این اساس، هرگونه اقدام یا تصمیم‌گیری در این خصوص، بدون هماهنگی و خارج از چارچوب دستورات و نظر مدیرعامل بانک ملی ایران و مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران صورت گرفته و باشگاه استقلال خوزستان تمامی اخبار، شایعات و حواشی مطرح‌شده در این زمینه را تکذیب می‌کند.

روابط عمومی باشگاه استقلال خوزستان در پایان این اطلاعیه تاکید کرده است که اطلاعیه و موضع رسمی این باشگاه صرفاً از طریق صفحات و رسانه‌های رسمی باشگاه اعلام و منتشر خواهد شد.

بهنام ابوالقاسم پور هم اکنون مدیر عاملی باشگاه استقلال خوزستان را برعهده دارد.