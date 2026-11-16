مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: باتوجه به پیش‌بینی کاهش غلظت آلاینده‌ها از بعدازظهر امروزونبود هشدار جدید هواشناسی، نیازی به تشکیل کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ منصور شیشه‌فروش با اشاره به آخرین وضعیت آلودگی هوای اصفهان اعلام کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، از بعدازظهر امروز روند کاهش غلظت آلاینده‌ها در استان آغاز می‌شود و در حال حاضر نیز هشدار جدیدی از سوی اداره‌کل هواشناسی در این زمینه صادر نشده است.

وی افزود: با توجه به شرایط جوی پیش‌بینی‌شده و احتمال بهبود وضعیت کیفیت هوا، در شرایط فعلی برنامه‌ای برای تشکیل کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا وجود ندارد؛ با این حال، دستگاه‌های مسئول همچنان وضعیت آلودگی و شرایط جوی را رصد می‌کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به پیش‌بینی بارش‌های مؤثر در نیمه دوم آذرماه تصریح کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های بلندمدت هواشناسی، انتظار می‌رود از نیمه دوم آذرماه شاهد فعالیت سامانه‌های بارشی و وقوع بارش‌های مؤثر در استان باشیم که می‌تواند در بهبود شرایط جوی و کاهش آلاینده‌ها تأثیرگذار باشد.

شیشه‌فروش با اشاره به اقدامات نظارتی برای کنترل منابع آلاینده ادامه داد: در روز‌های اخیر، موضوع شناسایی واحد‌های آلاینده و بررسی نحوه فعالیت آنها در دستور کار دستگاه‌های مرتبط قرار گرفته و نظارت‌های محیط زیست بر واحد‌های صنعتی و تولیدی تشدید شده است تا در صورت مشاهده فعالیت‌های آلاینده و مغایر با ضوابط زیست‌محیطی، اقدامات قانونی و محدودیت‌های لازم اعمال شود.

وی با بیان اینکه توصیه‌های بهداشتی و حفاظت فردی نیز از سوی مرکز بهداشت ابلاغ شده است، گفت: اطلاع‌رسانی و ارائه توصیه‌های لازم به مدارس، دانش‌آموزان و شهروندان برای کاهش مواجهه با آلاینده‌های هوا از دیگر اقداماتی بوده که در این مدت انجام شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان همچنین با اشاره به ضرورت جلوگیری از انتشار آلاینده‌های ناشی از سوزاندن پسماند‌های فضای سبز خاطرنشان کرد: در محدوده ناژوان حدود ۵۰۰ نقطه برای روشن کردن آتش و سوزاندن ضایعات شناسایی شده بود که این موضوع موجب انتشار حجم زیادی دود و افزایش آلودگی هوا می‌شد.

شیشه‌فروش اضافه کرد: در همین راستا، با پیگیری‌های انجام‌شده از شهرداری تأکید شده است از آتش زدن ضایعات، برگ‌های خشک و پسماند‌های فضای سبز در این شرایط خودداری شود و عوامل مربوطه نیز بر اجرای این موضوع نظارت داشته باشند.

وی همچنین بر ضرورت کنترل فعالیت‌های عمرانی و کارگاهی در روز‌های تشدید آلودگی هوا تأکید کرد و گفت: لازم است فعالیت کارگاه‌های ساختمانی و واحد‌هایی که موجب انتشار گردوغبار و آلاینده‌ها می‌شوند، در شرایط نامساعد جوی مدیریت شود تا از افزایش آلودگی در سطح شهر جلوگیری شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی و نظارتی باید با استمرار پایش منابع آلاینده و رعایت توصیه‌های بهداشتی، برای کنترل شرایط اقدام کنند و در صورت تغییر وضعیت جوی یا صدور هشدار‌های جدید، تصمیمات متناسب با شرایط اتخاذ خواهد شد.