هفته پنجم لیگ برتر والیبال، امروز با برگزاری ۷ دیدار در شهر‌های گرگان، تهران (دو مسابقه)، ایزدشهر، یزد، ارومیه و قزوین پیگیری خواهد شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، هفته پنجم مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران امروز چهارشنبه (۲۷ آبان) با برگزاری هفت دیدار در شهر‌های گرگان، تهران (دو مسابقه)، ایزدشهر، یزد، ارومیه و قزوین پیگیری خواهد شد.

در این هفته تیم فولاد سیرجان ایرانیان به دلیل حضور در رقابت‌های لیگ مردان آسیای مرکزی که به میزبانی هند برگزار می‌شود، مقابل مهرگان مازندران به میدان نخواهد رفت و این مسابقه به زمان دیگری موکول شده است. به همین دلیل مهرگان مازندران که با چهار برد و ۱۲ امتیاز در صدر جدول گروه نخست قرار دارد، این هفته استراحت خواهد داشت و صدرنشینی این تیم در پایان هفته پنجم نیز تضمین شده است.

پاس گرگان که در هفته گذشته مقابل فولاد سیرجان شکست خورد، این هفته در سالن امام خمینی (ره) گرگان میزبان چادرملو اردکان است. دو تیم در شرایطی به مصاف یکدیگر می‌روند که چادرملو با دو پیروزی، شش امتیاز در جایگاه چهارم است و رتبه بالاتری نسبت به پاس (یک برد، چهار امتیاز و رتبه هفتم) دارد.

در دیگر دیدار این گروه، رازین پلیمر در خانه والیبال تهران میزبان فولاد مبارکه سپاهان اصفهان است. سپاهان که هفته گذشته موفق به شکست تهران بیشه چمستان شد، برای کسب سومین پیروزی خود به میدان می‌رود.

همچنین تهران بیشه چمستان در سالن شهدای ایزدشهر از استقلال مشهد میزبانی می‌کند؛ دیداری که برای هر دو تیم در مسیر بهبود جایگاه جدول اهمیت ویژه‌ای دارد.

در گروه دوم، پیکان تهران که با چهار پیروزی و ۱۰ امتیاز صدرنشین است، در سالن پیکانشهر میزبان مس رفسنجان خواهد بود. پیکانی‌ها که هفته گذشته شهروند قزوین را شکست دادند، برای حفظ صدرنشینی به دنبال کسب پنجمین پیروزی خود هستند.

شهرداری ارومیه نیز در سالن ۶۰۰۰ نفری غدیر میزبان طبیعت اسلامشهر است. دو تیم که از مدعیان بالای جدول این گروه محسوب می‌شوند، برای کسب سه امتیاز این مسابقه رقابت حساسی خواهند داشت. شهرداری ارومیه هفته گذشته مس سونگون را شکست داد و طبیعت نیز برابر شهداب یزد به پیروزی رسید.

در دیگر دیدار‌های این گروه، شهداب یزد در سالن اختصاصی خود میزبان صنعتگران امید است و شهروند قزوین نیز در سالن شهید بابایی قزوین به مصاف مس سونگون تبریز می‌رود.

برنامه کامل دیدار‌های هفته پنجم لیگ برتر مردان به شرح زیر است:

گروه اول:

گرگان، سالن امام خمینی (ره)، ساعت ۱۶

پاس گرگان – چادرملو اردکان

تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۶

رازین پلیمر – فولاد مبارکه سپاهان

ایزدشهر، سالن شهدا، ساعت ۱۶

تهران بیشه چمستان – استقلال مشهد

گروه دوم:

یزد، سالن اختصاصی شهداب، ساعت ۱۶

شهداب یزد – صنعتگران امید

ارومیه، سالن ۶۰۰۰ نفری غدیر، ساعت ۱۸

شهرداری ارومیه – طبیعت اسلامشهر

تهران، سالن پیکانشهر، ساعت ۱۶

پیکان تهران – مس رفسنجان

قزوین، سالن شهید بابایی، ساعت ۱۶

شهروند قزوین – مس سونگون تبریز

دیدار مهرگان مازندران و فولاد سیرجان ایرانیان از گروه اول به دلیل حضور نماینده والیبال ایران در رقابت‌های لیگ مردان آسیای مرکزی به زمان دیگری موکول شده است که متعاقبا از سوی سازمان لیگ اعلام خواهد شد.